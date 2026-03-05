Club lecture jeunes adultes Montmorillon
Club lecture jeunes adultes Montmorillon mercredi 25 mars 2026.
Club lecture jeunes adultes
9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Venez partager vos lectures et découvrir de nouvelles pépites, pour encore plus d’évasion et d’aventures !
Jeunes adultes (16 et +) Gratuit Sur inscription au 05 49 91 78 09 .
9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Club lecture jeunes adultes
L’événement Club lecture jeunes adultes Montmorillon a été mis à jour le 2026-03-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne