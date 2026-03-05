Club lecture jeunes adultes Montmorillon

Club lecture jeunes adultes

9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Venez partager vos lectures et découvrir de nouvelles pépites, pour encore plus d’évasion et d’aventures !

Jeunes adultes (16 et +) Gratuit Sur inscription au 05 49 91 78 09 .

9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr

