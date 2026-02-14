Club lecture, La Ruelle, Ségur-le-Château

Club lecture Jeudi 19 février, 19h00 La Ruelle Corrèze

Club Lecture – Tous les deuxièmes jeudis du mois

Tu aimes lire, découvrir de nouvelles histoires, voyager sans bouger de ta chaise ou échanger autour de romans passionnants ?

Le Club Lecture est fait pour toi !

Chaque mois, nous nous retrouvons dans une ambiance conviviale pour partager nos coups de cœur, nos émotions de lecture, échanger des idées, des avis et des recommandations, et découvrir des livres et des auteurs variés.

Que tu sois lecteur·rice assidu·e ou que tu aies simplement envie de (re)prendre goût à la lecture, tu es le·la bienvenu·e. Ici, pas de pression ni de “bonne” ou “mauvaise” façon de lire : chacun avance à son rythme, l’essentiel est le plaisir de découvrir et de partager.

Jeudi 12 février

⏰ 19h – 21h

Tiers-lieu La Ruelle, à Ségur-le-Château

On lit, on discute, on partage… et surtout, on passe un bon moment ✨

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

Partagez votre dernière trouvaille et dénichez en une nouvelle, échanges et bienveillance au rendez-vous !