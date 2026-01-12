Club Lecture Langres
Club Lecture Langres vendredi 27 février 2026.
Gratuit
Adressé aux amoureux des livres désireux de partager leurs lectures tout en explorant de nouveaux genres, des auteurs oubliés, des coups de cœur restés sur les rayons, des documents endormis…Le groupe se réunit en alternance dans les 2 médiathèques.
Lieu communiqué à l’inscription Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 68 bibliotheque.goscinny@langres.fr
