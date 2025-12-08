Club lecture Les Bouquineurs

Médiathèque Rue de l’Industrie Saint-Julien-des-Landes Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 14:00:00

fin : 2026-02-26 15:30:00

Date(s) :

2026-02-26

.

Médiathèque Rue de l’Industrie Saint-Julien-des-Landes 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 15 03 93 bibliotheques@cc-paysdesachards.fr

English :

L’événement Club lecture Les Bouquineurs Saint-Julien-des-Landes a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme du Pays des Achards