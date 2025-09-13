Club-lecture « les communs urbains » Jardin du musée d’initiation à la nature Caen

Club-lecture « les communs urbains » Jardin du musée d'initiation à la nature Caen samedi 13 septembre 2025.

Jardin du musée d’initiation à la nature Esplanade Jean-Marie Louvel Caen Calvados

Début : 2025-09-13 11:00:00

fin : 2025-09-13 12:30:00

2025-09-13

La notion de communs est très en vague. Que sont les communs ? Quelle différence avec les biens communs ? Et les communs urbains dans tout cela ? Certains invitent à réinventer nos communs pour amplifier la transition écologique. Est-ce pour un retour au Moyen-Âge ? Une nouvelle forme de communisme

La notion de communs est très en vague. Que sont les communs ? Quelle différence avec les biens communs ? Et les communs urbains dans tout cela ? Certains invitent à réinventer nos communs pour amplifier la transition écologique. Est-ce pour un retour au Moyen-Âge ? Une nouvelle forme de communisme ? Un appel à s’inspirer de notre Histoire pour écrire ensemble notre destin… commun ?

Pour nourrir la réflexion, nous proposons la lecture de deux ouvrages

La ville en commun, récits d’urbanisme, ouvrage collectif par Chloé Salembier, Aniss M. Mezoued, Marine Declève, Vincent Kaufmann, Bernard Declève. A travers une approche pluridisciplinaire, cet ouvrage nous fait visiter les communs à travers les âges, les cultures et les lieux.

Moi, Mikko et Annikki, bande-dessinée de Tiitu Takalo, le récit de la lutte menée par une communauté pour sauver un quartier historique dans une ville finlandaise.

Sur inscription. .

Jardin du musée d’initiation à la nature Esplanade Jean-Marie Louvel Caen 14000 Calvados Normandie contact@votc.fr

English : Club-lecture « les communs urbains »

The notion of the commons is very vague. What are the commons? What’s the difference with the commons? And what about the urban commons? Some people are calling for a reinvention of the commons to amplify the ecological transition. Is this a return to the Middle Ages? A new form of communism

German : Club-lecture « les communs urbains »

Der Begriff der Commons ist sehr vage. Was sind Commons? Was ist der Unterschied zu Gemeingütern? Und was ist mit den Urban Commons in all dem? Einige fordern dazu auf, unsere Commons neu zu erfinden, um den ökologischen Wandel zu verstärken. Geht es dabei um eine Rückkehr ins Mittelalter? Eine neue Form des Kommunismus

Italiano :

La nozione di beni comuni è molto vaga. Cosa sono i beni comuni? Qual è la differenza con i beni comuni? E che dire dei beni comuni urbani? Alcuni chiedono di reinventare i nostri beni comuni per favorire la transizione ecologica. È un ritorno al Medioevo? Una nuova forma di comunismo

Espanol :

La noción de bienes comunes es muy vaga. ¿Qué son los bienes comunes? ¿Cuál es la diferencia con los bienes comunes? ¿Y los bienes comunes urbanos? Algunos piden que se reinventen nuestros bienes comunes para impulsar la transición ecológica. ¿Es una vuelta a la Edad Media? Una nueva forma de comunismo

