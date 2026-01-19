Club-lecture Les livres censurés Bibliothèque municipale Dinan
Club-lecture Les livres censurés Bibliothèque municipale Dinan vendredi 3 avril 2026.
Club-lecture Les livres censurés
Bibliothèque municipale 20 rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d’Armor
Début : 2026-04-03 18:00:00
fin : 2026-04-03 19:30:00
2026-04-03
Les livres censurés
Venez présenter un livre ou un auteur victime de la censure, hier ou aujourd’hui…
ou simplement écouter les échanges et découvrir des idées de lecture.
Salle Mathurin-Monier au 1er étage .
Bibliothèque municipale 20 rue Waldeck Rousseau Dinan 22100 Côtes-d'Armor Bretagne
