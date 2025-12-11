Club lecture | Les métiers Rue Henri Dignac Égletons

Club lecture | Les métiers

Rue Henri Dignac Bibliothèque Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Échangez autour des métiers !

Bibliothèque Municipale Réservation obligatoire au 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr .

Rue Henri Dignac Bibliothèque Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92 bibliotheque@mairie-egletons.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Club lecture | Les métiers

L’événement Club lecture | Les métiers Égletons a été mis à jour le 2025-12-14 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières