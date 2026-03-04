Club lecture, ludo-médiathèque de Bouliac, Bouliac

Club lecture Mercredi 18 mars, 19h00 ludo-médiathèque de Bouliac Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T19:00:00+01:00 – 2026-03-18T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-18T19:00:00+01:00 – 2026-03-18T20:30:00+01:00

Chacun parle de ses dernières lectures et découvertes culturelles.

ludo-médiathèque de Bouliac Rue du bourg 33270 Bouliac Bouliac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Echangeons sur nos dernières lectures. lecture échange