Club lecture Place Gouyon Matignon
Club lecture Place Gouyon Matignon jeudi 18 septembre 2025.
Club lecture
Place Gouyon Bibliothèque Matignon Côtes-d’Armor
Tarif :
Date :
Début : 2025-09-18 19:00:00
fin : 2025-09-18 20:30:00
Date(s) :
2025-09-18
Club lecture roman ado
On partage nos coups de coeur en romans ado. Les adultes sons bienvenus !
La bibliothèque sera exceptionnellement ouverte de 16h30 à 20h30, profitez-en ! .
Place Gouyon Bibliothèque Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 14 28
