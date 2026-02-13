Club lecture, Médiathèque de Salindres, Salindres

Club lecture 7 mars et 4 avril Médiathèque de Salindres Gard

Début : 2026-03-07T09:00:00+01:00 – 2026-03-07T12:00:00+01:00

Fin : 2026-04-04T09:00:00+02:00 – 2026-04-04T12:00:00+02:00

Partager des coups de cœur de lecture, échanger des avis sur des auteurs, découvrir et faire découvrir des livres, tout en passant un moment convivial.

Médiathèque de Salindres 31 rue de Cambis, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie 04 66 60 54 90 http://mediatheque.ville-salindres.fr https://www.facebook.com/bibliosalindres/

Animé à tour de rôle par l’un des participants volontaires.