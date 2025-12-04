Club Lecture Place du 6e R.P.I.Ma Mont-de-Marsan

Club Lecture Place du 6e R.P.I.Ma Mont-de-Marsan jeudi 4 décembre 2025.

Club Lecture

Place du 6e R.P.I.Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Club Lecture revient le jeudi 4 décembre, à 14h.

Vos bibliothécaires vous présentent une sélection de beaux-livres, romans, bandes dessinés…pour les petits et les grands. L’occasion de dénicher des idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année.

A Pétales Adultes | adultes, sur inscription. .

Place du 6e R.P.I.Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

English : Club Lecture

German : Club Lecture

Italiano :

Espanol : Club Lecture

L’événement Club Lecture Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Mont-de-Marsan