Club Lecture Place du 6e R.P.I.Ma Mont-de-Marsan

Place du 6e R.P.I.Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes
Début : 2025-12-04
fin : 2025-12-04
2025-12-04
Club Lecture revient le jeudi 4 décembre, à 14h.
Vos bibliothécaires vous présentent une sélection de beaux-livres, romans, bandes dessinés…pour les petits et les grands. L’occasion de dénicher des idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année.
A Pétales Adultes | adultes, sur inscription. .
Place du 6e R.P.I.Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr
