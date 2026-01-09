Club lecture Place du 6ème R.P.I.Ma Mont-de-Marsan

Club lecture

Place du 6ème R.P.I.Ma 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Échanges conviviaux autour des lectures de chacun, partage des coups de cœur, présentation des nouvelles acquisitions, rencontres avec des auteurs ou des libraires.

Pétale Adultes | adultes, sur inscription .

Place du 6ème R.P.I.Ma 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Club lecture

L’événement Club lecture Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Mont-de-Marsan