Club lecture Place du 6ème R.P.I.Ma Mont-de-Marsan

Tarif :
Échanges conviviaux autour des lectures de chacun, partage des coups de cœur, présentation des nouvelles acquisitions, rencontres avec des auteurs ou des libraires.
Pétale Adultes | adultes, sur inscription .
Place du 6ème R.P.I.Ma 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr
