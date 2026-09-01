Club lecture Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan

vendredi 25 septembre 2026 · Place du 6ème RPI Ma · Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Club lecture

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 14:00:00

fin : 2026-12-10

Date(s) :

2026-09-25 2026-10-29 2026-12-10

Échanges conviviaux autour des lectures de chacun, partage des coups de cœur, présentation des nouvelles acquisitions, rencontres avec des auteurs ou des libraires.

Lieu : Pétale Adultes – Sur inscription .

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

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English : Club lecture

L’événement Club lecture Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan