Club lecture Montmorillon
Club lecture Montmorillon samedi 17 janvier 2026.
Club lecture
9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Un moment simple et chaleureux entre lecteurs.
Au menu de cette première rencontre
– Présentation du club et de son fonctionnement
– Echanges autour de nos lectures du moment
– Moment convivial autour d’un café ou d’un thé
Gratuit Sur inscription .
9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Club lecture Montmorillon a été mis à jour le 2026-01-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne