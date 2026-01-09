Club lecture Montmorillon

Club lecture Montmorillon samedi 17 janvier 2026.

9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne

Gratuit

Début : 2026-01-17
Un moment simple et chaleureux entre lecteurs.
Au menu de cette première rencontre
– Présentation du club et de son fonctionnement
– Echanges autour de nos lectures du moment
– Moment convivial autour d’un café ou d’un thé
Gratuit Sur inscription   .

9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09  mediatheque@ville-montmorillon.fr

