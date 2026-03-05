Club lecture

9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Un moment simple et chaleureux entre lecteurs Échanges autour de nos lectures du moment, Moment convivial autour d’un café ou d’un thé

Gratuit sur inscription au 05 49 91 78 09 .

9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Club lecture

L’événement Club lecture Montmorillon a été mis à jour le 2026-03-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne