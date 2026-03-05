Club lecture Montmorillon
samedi 28 mars 2026.
Club lecture
9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne
Gratuit
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Un moment simple et chaleureux entre lecteurs Échanges autour de nos lectures du moment, Moment convivial autour d’un café ou d’un thé
Gratuit sur inscription au 05 49 91 78 09 .
9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr
