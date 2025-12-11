Club lecture prix des dévoreurs 2026 Bibliothèque de Ménilles Ménilles
Début : 2026-01-07 16:15:00
fin : 2026-01-07 17:15:00
2026-01-07 2026-01-21 2026-02-04 2026-02-11 2026-03-04 2026-03-18 2026-04-08
Les enfants en CM et en 6ᵉ/5ᵉ sont invités à participer au club de lecture autour de la sélection du Prix des Dévoreurs.
Un moment pour découvrir, échanger et partager leurs impressions sur les livres en compétition. À la fin, chaque participant pourra voter pour son coup de cœur ! .
Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr
