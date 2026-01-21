CLUB LECTURE Sacé

CLUB LECTURE

Place de l’Église Sacé Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

RDV le 14 février au club lecture à la bibliothèque de Sacé

Le Club Lecture de Sacé vous accueille pour des rencontres autour d’un auteur, d’un thème, de vos coups de cœur. Venez partager la diversité de vos émotions littéraires dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. .

Place de l’Église Sacé 53470 Mayenne Pays de la Loire

English :

Meet us on February 14 at the book club at the Sacé library

