Club lecture Mairie Salle du club Saint-Priest-les-Fougères

Informations pratiques

Saint-Priest-les-Fougères

Club lecture

Mairie Salle du club 32 Route de la Carrière Saint-Priest-les-Fougères Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 18:00:00

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-09-24 2026-10-29 2026-11-26 2026-12-31

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Mairie Salle du club 32 Route de la Carrière Saint-Priest-les-Fougères 24489 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 60 96 20

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English : Club lecture

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L’événement Club lecture Saint-Priest-les-Fougères a été mis à jour le 2026-08-12 par Isle-Auvézère