Club lecture Mairie Salle du club Saint-Priest-les-Fougères
jeudi 24 septembre 2026 · Mairie Salle du club · Saint-Priest-les-Fougères
Informations pratiques
Saint-Priest-les-Fougères
Club lecture
Mairie Salle du club 32 Route de la Carrière Saint-Priest-les-Fougères Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 18:00:00
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-09-24 2026-10-29 2026-11-26 2026-12-31
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Mairie Salle du club 32 Route de la Carrière Saint-Priest-les-Fougères 24489 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 60 96 20
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L’événement Club lecture Saint-Priest-les-Fougères a été mis à jour le 2026-08-12 par Isle-Auvézère