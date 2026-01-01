Club lecture spécial Résiliences # Festival Les Mycéliades Médiathèque Françoise Sagan Paris

Les bibliothécaires vous invitent à un moment convivial pour partager ensemble un thé, quelques biscuits, vos recommandations et un bon moment. Venez discuter de vos coups de cœur et découvrir des romans, films, séries et BD autour du thème de la résilience.

La médiathèque participe depuis 3 ans au Festival Les Mycéliades !

Du 31 janvier au 15 février 2026, Les Mycéliades

vous donnent rendez-vous dans plus de 80 villes. Au programme :

rencontres, projections, ateliers et… Résiliences.

Dans le cadre du Festival Les Mycéliades, venez découvrir et partager vos coups de cœur sur le thème de la résilience

Le samedi 31 janvier 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Public jeunes et adultes.

début : 2026-01-31T17:00:00+01:00

fin : 2026-01-31T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-31T16:00:00+02:00_2026-01-31T17:30:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

