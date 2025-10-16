Club lecture sur la littérature créole Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement PARIS

Club lecture sur la littérature créole Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement PARIS jeudi 16 octobre 2025.

Venez participer gratuitement à la première édition du club lecture proposé par l’association « Les Ponts de l’Espoir » autour de la littérature créole (Martinique, Guadeloupe, Réunion…). L’occasion de découvrir des chefs d’oeuvre méconnus et de partager en petits groupes vos réflexions, dans une ambiance conviviale.

Trois sessions vous seront proposées :

Le 16 octobre (18h30-21h)

Le 15 novembre (14h-16h)

Le 11 décembre (19h-21h)

Pour la semaine de lutte contre les discriminations, découvrez le 16 octobre des chefs d’oeuvre méconnus de la littérature créole et venez partager vos réflexions dans une ambiance conviviale !

Du jeudi 16 octobre 2025 au jeudi 11 décembre 2025 :

gratuit

Public adultes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement 11 rue Caillaux 75013 PARIS

lespontsdelespoir@gmail.com