Club lecture Tocane-Saint-Apre
Club lecture Tocane-Saint-Apre samedi 22 novembre 2025.
Club lecture
Tocane-Saint-Apre Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Club lecture Venez partager votre dernière lecture favorite ou prendre des idées pour vos futures lectures
Gratuit, sur inscriptions
Gratuit, sur inscriptions .
Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 44 60 mediatheque.jeanmace@tocanesaintapre.fr
English : Club lecture
Book club Come and share your latest favorite read or get ideas for future ones
Free, registration required
German : Club lecture
Leseclub Tauschen Sie sich über Ihre letzte Lieblingslektüre aus oder holen Sie sich Anregungen für Ihre zukünftige Lektüre
Kostenlos, nach Anmeldung
Italiano :
Club del libro Venite a condividere la vostra ultima lettura preferita o a trovare idee per letture future
Gratuito, è richiesta la registrazione
Espanol : Club lecture
Club de lectura Ven y comparte tu última lectura favorita o coge ideas para futuras lecturas
Inscripción gratuita
