Club lecture Tocane-Saint-Apre

Tocane-Saint-Apre Dordogne

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Club lecture Venez partager votre dernière lecture favorite ou prendre des idées pour vos futures lectures

Club lecture Venez partager votre dernière lecture favorite ou prendre des idées pour vos futures lectures

Gratuit, sur inscriptions .

Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 44 60 mediatheque.jeanmace@tocanesaintapre.fr

English : Club lecture

Book club Come and share your latest favorite read or get ideas for future ones

Free, registration required

German : Club lecture

Leseclub Tauschen Sie sich über Ihre letzte Lieblingslektüre aus oder holen Sie sich Anregungen für Ihre zukünftige Lektüre

Kostenlos, nach Anmeldung

Italiano :

Club del libro Venite a condividere la vostra ultima lettura preferita o a trovare idee per letture future

Gratuito, è richiesta la registrazione

Espanol : Club lecture

Club de lectura Ven y comparte tu última lectura favorita o coge ideas para futuras lecturas

Inscripción gratuita

