Club lecture Tocane-Saint-Apre
Club lecture Tocane-Saint-Apre samedi 28 février 2026.
Club lecture
Tocane-Saint-Apre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28 2026-03-05 2026-03-28
Club lecture Venez partager votre dernière lecture favorite ou prendre des idées pour vos futures lectures
Gratuit, sur inscription
Club lecture Venez partager votre dernière lecture favorite ou prendre des idées pour vos futures lectures
Gratuit, sur inscription .
Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 44 60 mediatheque.jeanmace@tocanesaintapre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Club lecture
Book club Come and share your latest favorite read or get ideas for future readings
Free, on registration
L’événement Club lecture Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-02-16 par Val de Dronne