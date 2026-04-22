Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Club lecture Tocane-Saint-Apre

Club lecture Tocane-Saint-Apre

Club lecture Tocane-Saint-Apre jeudi 7 mai 2026.

Ville : 24350 Tocane-Saint-Apre

Département : Dordogne

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Tocane-Saint-Apre

Club lecture

Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 10:30:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-07 2026-05-23

Club lecture Venez partager votre dernière lecture favorite ou prendre des idées pour vos futures lectures
Gratuit, sur inscription
Club lecture Venez partager votre dernière lecture favorite ou prendre des idées pour vos futures lectures
Gratuit, sur inscription   .

Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 44 60  mediatheque.jeanmace@tocanesaintapre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Book club Come and share your latest favorite read or get ideas for future readings
Free, on registration

L’événement Club lecture Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-04-22 par Val de Dronne

À voir aussi à Tocane-Saint-Apre (Dordogne)