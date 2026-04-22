Club lecture Tocane-Saint-Apre
Club lecture Tocane-Saint-Apre jeudi 7 mai 2026.
Tocane-Saint-Apre
Club lecture
Tocane-Saint-Apre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 10:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-07 2026-05-23
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Gratuit, sur inscription
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Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 44 60 mediatheque.jeanmace@tocanesaintapre.fr
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L’événement Club lecture Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-04-22 par Val de Dronne
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