Club lecture | Un livre traduit rue Henri Dignac Égletons
Club lecture | Un livre traduit rue Henri Dignac Égletons jeudi 7 mai 2026.
Club lecture | Un livre traduit
rue Henri Dignac Bibliothèque municipale Égletons Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Plongez dans des romans d’autres contrés.
Inscription au 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr .
rue Henri Dignac Bibliothèque municipale Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 055593999 bibliotheque@mairie-egletons.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Club lecture | Un livre traduit
L’événement Club lecture | Un livre traduit Égletons a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières