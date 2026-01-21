Club littéraire : rentrée d’hiver Médiathèque Françoise Sagan Paris

Les coups de cœur de Sagan sont de retour ! Les bibliothécaires en charge de la littérature vous invitent à partager vos coups de cœur de la rentrée littéraire de janvier. Autour d’un café ou d’un thé venez nous dire ce que vous avez aimé ou moins aimé en ce début d’année, et venez trouver vos prochaines lectures !

Un club littéraire autour de la rentrée d’hiver

Le samedi 21 février 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Public adultes.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan



