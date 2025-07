La lecture de contes s’invite au club Malar | Été Solidaire Club Malar, 1er étage Paris

Du 19 juin au 31 août 2025, l’Été Solidaire fait son grand

retour dans le 7e arrondissement pour une 21e édition en

s’associant à l’événement Paris en Seine.

Cette année encore, la mairie et la Maison de la vie associative et citoyenne

ont pu compter sur l’engagement de nombreuses associations pour vous proposer

plus d’une centaine d’animations gratuites tout l’été.

L’association Culture et bibliothèques pour tous contribue à la programmation culturelle de l’Eté Solidaire en proposant la lecture de contes au club Malar. Le 22 juillet à 14:30, une conteuse interviendra dans les locaux du club pour faire redécouvrir ce genre littéraire souvent associé à l’enfance.

L’association Culture et bibliothèques pour tous fait partie

de l’Union Nationale Culture et Bibliothèque Pour Tous qui regroupe 63 associations départementale. Parmi ses actions, on retrouve le prêt de livres adultes et jeunesses, la participation à des événements culturels départementaux et nationaux, mais également (pour certaines bibliothèques) le service de portage à domicile, le soutien scolaire, …

Merci de bien vouloir réserver soit par téléphone au 01 45 55 48 13 soit par mail à l’adresse suivante: bibchampdemars@orange.fr.

Rendez-vous le 22 juillet à 14:30 pour un moment d’évasion et de calme à travers la fiction !

gratuit Tout public.

Club Malar, 1er étage 88 bis, rue Saint-Dominique 75007 Paris