Club Manga, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux

Club Manga Samedi 14 mars, 16h00 Bibliothèque Flora Tristan Gironde
Sur inscription
Début : 2026-03-14T16:00:00+01:00 – 2026-03-14T17:30:00+01:00
Tu es passionné.e par les mangas et les animés, ces bande-dessinées venues tout droit du Japon ? Inscris-toi au Club Manga et découvre de nouvelles pépites qui te feront plonger tout droit dans de nouvelles aventures.
Bibliothèque Flora Tristan 1 place d'Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12
Pour découvrir et choisir les futurs mangas de la bibliothèque Manga
