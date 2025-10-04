Club Manga Bibliothèque Salim Hatubou Marseille

Club Manga Samedi 4 octobre, 15h00 Bibliothèque Salim Hatubou Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Pour tous les passionnés et toutes les passionnées de manga, animés et culture japonaise : venez choisir les mangas à acheter pour la médiathèque et découvrir les nouveautés en avant-première.

Bibliothèque Salim Hatubou 1 rue des frégates Marseille 13015 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 (0)4 13 94 83 90 http://www.bmvr.marseille.fr

