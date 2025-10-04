Club manga Médiathèque Assia Djebar Blanquefort

Le rendez-vous des passionnés et des curieux, édition spéciale consacrée aux nouveautés de la rentrée et à l’exposition Par le pouvoir du manga, une exposition haute en couleur sur l’un des genres favoris des jeunes lecteurs ! D’après l’ouvrage Par le pouvoir des dessins animés d’Elsa Brants (éditions Kana) et une sélection de mangas des éditions Kana.

Médiathèque Assia Djebar 4 rue docteur castéra Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556574840 https://mediatheque.ville-blanquefort.fr/

