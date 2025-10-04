Club Manga Médiathèque Simone-Veil 1 rue professeur Langevin 51200 Epernay Épernay

Club Manga Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Simone-Veil 1 rue professeur Langevin 51200 Epernay Marne

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Le rendez-vous incontournable des Otakus !

Avis aux amateurs de manga et de Culture japonaise : dessin, coups de cœur et échanges sont au programme.

Médiathèque Simone-Veil 1 rue professeur Langevin 51200 Epernay 1 rue du professeur Langevin 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est 03 26 53 37 80 https://mediatheque.epernay.fr/ Médiathèque d'accès libre et gratuit avec une offre de service diversifiée pour tous les publics : collections imprimées, jeux de société et vidéo, instruments de musique, action culturelle, etc.

