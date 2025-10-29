Club manga Montargis
Club manga Montargis mercredi 29 octobre 2025.
Club manga
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 16:00:00
fin : 2025-10-29 17:30:00
Date(s) :
2025-10-29
Club manga
Viens discuter de tes mangas et animés préférés. Au programme petit quiz sur les yokai et autres créatures fantastiques dans les mangas suivi d’une présentation de mangas, d’animés. Pour conclure, dessin de monstres façon kawaii. À partir de 10 ans. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
English :
Club manga
German :
Manga-Club
Italiano :
Club Manga
Espanol :
Club del Manga
L’événement Club manga Montargis a été mis à jour le 2025-09-17 par OT MONTARGIS