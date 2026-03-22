Club Manga

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 16:00:00

fin : 2026-04-22 17:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Club Manga

Discussion autour de tes mangas et animés préférés. Focus sur la mythologie dans les mangas (Saint Seiya et autres séries). Pour conclure, jeux de société sur le Japon. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

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Club Manga

L’événement Club Manga Montargis a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS