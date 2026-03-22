Club Manga Montargis
Club Manga Montargis mercredi 22 avril 2026.
Club Manga
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 16:00:00
fin : 2026-04-22 17:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Club Manga
Discussion autour de tes mangas et animés préférés. Focus sur la mythologie dans les mangas (Saint Seiya et autres séries). Pour conclure, jeux de société sur le Japon. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
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Club Manga
L’événement Club Manga Montargis a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS