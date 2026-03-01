CLUB MANGA LIBRAIRIE L’INDÉPENDANTE Saint-Gaudens

CLUB MANGA

LIBRAIRIE L’INDÉPENDANTE 12 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2026-03-12 19:00:00

fin : 2026-03-12

2026-03-12

Ton club manga est de retour ! Un moment consacré entièrement aux mangas, un moment entre fans, pour échanger sur les coups de cœur du moment, bonne humeur garantie !

Un club mangas se réunit régulièrement à la librairie L’Indépendante à Saint-Gaudens, animé par Sylvain (l’un des co-gérants de la librairie) et Fabien (passionné et fin connaisseur du manga et de l’univers des animés japonais).

L’idée est de proposer régulièrement un moment d’échange et de discussion autour des coups de cœur et des découvertes mangas des amatrices et amateurs du genre. Un moment convivial pour discuter des séries suivies, les faire découvrir et en découvrir d’autres. Et suivre également l’actualité des animés et des films tirés de mangas.

Quelques goodies sont donnés à cette occasion !

Ouvert à toutes et tous, à partir de 12/13 ans. .

LIBRAIRIE L’INDÉPENDANTE 12 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 14 79 librairielindependante@orange.fr

English :

Your manga club is back! A time devoted entirely to manga, a time for fans to chat about current favorites, good humor guaranteed!

