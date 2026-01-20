Club Manganimé Val-de-Livenne
Club Manganimé Val-de-Livenne samedi 31 janvier 2026.
Club Manganimé
78 Allée des Vignes Val-de-Livenne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Venez découvrir le monde des mangas et des animés avec le Gdar. .
78 Allée des Vignes Val-de-Livenne 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 10 70 61 gdar.estuaire@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Club Manganimé
L’événement Club Manganimé Val-de-Livenne a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde