Club mangas Espace Philippe Auguste Vernon

La médiathèque de Vernon propose un club manga ouvert aux jeunes de 12 à 15 ans. On peut venir pour parler, pour échanger ou juste écouter, il n’y a aucune obligation. Dans une ambiance conviviale nous échangerons sur nos lectures, l’univers du manga et le Japon. Les bibliothécaires proposeront aux membres du club de découvrir des nouveautés et de les aider à choisir les mangas à acheter par la médiathèque. Tout le monde pourra présenter, s’il ou elle le souhaite, une série de son choix.

Conditions Pour les ados de 12 à 15 ans

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06 .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06 mediatheque.vernon@sna27.fr

