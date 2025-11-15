Club Mangawa Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier

Club Mangawa Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier samedi 15 novembre 2025.

Club Mangawa Samedi 15 novembre, 09h30 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-15T09:30:00 – 2025-11-15T11:30:00

Fin : 2025-11-15T09:30:00 – 2025-11-15T11:30:00

Origami et kawaii, ce mois-ci on mêle travaux de dessin et de pliage-collage.

Public : 11ans et +

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]

Venez partager ou découvrir l’univers des mangas. Atelier découverte