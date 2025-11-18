Club Mangawa Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier

Club Mangawa Samedi 20 décembre, 09h30 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

Début : 2025-12-20T09:30:00 – 2025-12-20T11:30:00

Fin : 2025-12-20T09:30:00 – 2025-12-20T11:30:00

Noel et les fêtes de fin d’année approchent, immersion nippone avec atelier dégustation et découverte culturelle asiatique. Création de poupée/lanterne à souhait.

Public : 11ans et +

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]

Venez partager ou découvrir l’univers des mangas. Atelier découverte