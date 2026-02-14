Club Mangawa, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Club Mangawa Samedi 21 mars, 09h30 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T09:30:00+01:00 – 2026-03-21T11:30:00+01:00

Fin : 2026-03-21T09:30:00+01:00 – 2026-03-21T11:30:00+01:00

Le printemps des poètes s’invite en Asie, découverte du monde poétique et mise en graphie. Laissez-vous inspirer à l’aquarelle ou à l’encre de chine.

Public : 11ans et +

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]

Venez partager ou découvrir l’univers des mangas. Atelier découverte