CLUB MED LAURETTE THEATRE AVIGNON Avignon

CLUB MED Début : 2026-03-20 à 21:00. Tarif : – euros.

AVERTISSEMENT : La logique et le bon sens ont officiellement posé leur démission. Bienvenue au Club Med…Bienvenue au Club Med, pas celui des cartes postales, mais celui d’une coloc’ d’artistes tous membres de La compagnie du Med’arts.Leur mission : Monter LA pièce de l’année. Leur réalité : Une succession de catastrophes transformant chaque tentative de gérer une vie privée en une scène de théâtre involontaire. et chaque tentative de répétition en échec hilarant.Entre répétitions chaotiques, crises de fous rires incontrôlables et l’angoisse du quotidien, cette bande de saltimbanques est au bord de l’implosion… ou du coup de génie.Ce que nous vous promettons : Des situations explosives et la preuve que pour faire rire sur scène, il faut d’abord beaucoup, beaucoup souffrir dans sa cuisine ! …… mais surtout avec des bons amis.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LAURETTE THEATRE AVIGNON 16-18 RUE JOSEPH VERNET 84000 Avignon 84