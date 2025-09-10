Club Mosaïque (septembre-décembre 2025) Aisey-sur-Seine

Club Mosaïque (septembre-décembre 2025) Aisey-sur-Seine mercredi 10 septembre 2025.

Club Mosaïque (septembre-décembre 2025)

5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2025-09-10 17:00:00

fin : 2025-11-19 19:00:00

2025-09-10 2025-09-24 2025-10-08 2025-11-05 2025-11-19 2025-12-03

La Gare vous accompagne pour la réalisation de votre mosaïque en 1 trimestre (6 séances). Outillage et matériel fourni (pour une mosaïque de format A4).

Lors de la 1ère séance vous définirez avec Joséphine votre projet (modèle, couleur, support, technique, style). Les séances suivantes seront consacrées à la réalisation de la mosaïque sous les conseils avisés de Joséphine.

Le club est ouvert aux adhérents de l’association (2€/jour 20€/an).

Les places sont limitées et la réservation obligatoire. .

5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 45 53 58 garedeslumieres@gmail.com

