Haute-Marne

Club Musical’été années 90-2000 Parc du Jard Saint-Dizier 4 juillet 2025 20:30

Gratuit

Début : 2025-07-04T20:30:00 – 2025-07-04T22:00:00

Fin : 2025-07-04T20:30:00 – 2025-07-04T22:00:00

Matt Houston, Stomy Bugsy, Helmut Fritz, Princess Erika, Lucenzo, Faudel et Génération boys band (Chris Keller des G-Squad et Frank Delay des 2Be3)

Après l’énorme succès rencontré par le plateau de stars années 90/2000 en 2024, le festival accueillera de nouveau une soirée de ce type, à la redécouverte des plus grands tubes rap, latino et électro. Les artistes se succéderont sur scène à partir de 20h30 pour chanter leurs plus gros hits.

Parc du Jard Avenue de Belle Forêt-sur-Marne, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

