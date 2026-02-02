Club musique à Saint-Rémy Saint-Rémy
2 Place de l’Église Saint-Rémy Deux-Sèvres
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
2026-02-06
Club musique
Vivez la musique autrement. Explorez le contexte d’une œuvre choisie (chanson, symphonie, concerto…), plongez dans l’univers du compositeur, de son style d’écriture, de son époque. Découvrez l’œuvre, laissez-vous surprendre par son écoute… puis comparez, analysez, confrontez différentes interprétations. Mais quelle sera votre version préférée ? .
2 Place de l’Église Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 10 64 83 auprieuredesarts@gmail.com
