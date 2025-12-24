Club nature 3 6 ans

Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Reprise du club nature 3-6 ans

Découvrir, s’amuser et s’émerveiller dans la nature !

Des moments ludiques et pédagogiques pour découvrir le monde qui nous entoure.

Construire une cabane, observer les insectes, s’initier au land art ou aux couleurs végétales, le Club

Nature est animé par une animatrice nature diplômée et expérimentée, pour entrainer les enfants dans des

aventures passionnantes.

Si vos enfants souhaitent partager cette envie avec d’autres enfants de leur âge, rejoignez-nous!

Renseignements et inscription obligatoire par téléphone au 06.88.47.12.57 ou par mail

contact@lavitamineverte.fr en précisant votre nom et prénom, votre numéro de téléphone, l’âge des

enfants.

Plus d’informations www.lavitamineverte.fr

Places limitées

Prévoir une tenue adaptée à la météo, des chaussures de marche ou des baskets, un sac à dos et de

l’eau. .

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 47 12 57 contact@lavitamineverte.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Club nature 3 6 ans

L’événement Club nature 3 6 ans Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2025-12-20 par Office de Tourisme de Haute Corrèze