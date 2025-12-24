Club nature 3 6 ans, Bort-les-Orgues
Reprise du club nature 3-6 ans
Découvrir, s’amuser et s’émerveiller dans la nature !
Des moments ludiques et pédagogiques pour découvrir le monde qui nous entoure.
Construire une cabane, observer les insectes, s’initier au land art ou aux couleurs végétales, le Club
Nature est animé par une animatrice nature diplômée et expérimentée, pour entrainer les enfants dans des
aventures passionnantes.
Si vos enfants souhaitent partager cette envie avec d’autres enfants de leur âge, rejoignez-nous!
Renseignements et inscription obligatoire par téléphone au 06.88.47.12.57 ou par mail
contact@lavitamineverte.fr en précisant votre nom et prénom, votre numéro de téléphone, l’âge des
enfants.
Plus d’informations www.lavitamineverte.fr
Places limitées
Prévoir une tenue adaptée à la météo, des chaussures de marche ou des baskets, un sac à dos et de
l’eau. .
Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 47 12 57 contact@lavitamineverte.fr
