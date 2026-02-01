Club nature à la ferme Kergustiou Le Saint

Club nature à la ferme

Kergustiou Domaine des chimères Le Saint Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 09:00:00

fin : 2026-02-27 17:30:00

Date(s) :

2026-02-23

Le domaine accueille vos enfants autour d’activités sur le thème de la nature, cette semaine nous explorerons la vie des oiseaux. Avec des bricolages, des activités manuelles, des sciences participatives. À la journée ou avec hébergement en pension complète, 6 personnes max. .

Kergustiou Domaine des chimères Le Saint 56110 Morbihan Bretagne +33 6 18 58 19 21

L’événement Club nature à la ferme Le Saint a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan