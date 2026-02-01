Club nature à la ferme Kergustiou Le Saint
Club nature à la ferme Kergustiou Le Saint lundi 23 février 2026.
Kergustiou Domaine des chimères Le Saint Morbihan
Début : 2026-02-23 09:00:00
fin : 2026-02-27 17:30:00
2026-02-23
Le domaine accueille vos enfants autour d’activités sur le thème de la nature, cette semaine nous explorerons la vie des oiseaux. Avec des bricolages, des activités manuelles, des sciences participatives. À la journée ou avec hébergement en pension complète, 6 personnes max. .
Kergustiou Domaine des chimères Le Saint 56110 Morbihan Bretagne +33 6 18 58 19 21
