CLUB NATURE À MALHAUSSETTE – Saint-Martin-de-Lansuscle, 28 mai 2025 10:00, Saint-Martin-de-Lansuscle.

Lozère

CLUB NATURE À MALHAUSSETTE Ferme de Malhaussette Saint-Martin-de-Lansuscle Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-28 10:00:00

fin : 2025-05-28 15:00:00

Date(s) :

2025-05-28

A la ferme de Malhaussette, le club nature propose aux enfants de 5 à 12 ans de continuer dans la série « cabanes » avec la construction d’une petite borie. Du schiste et encore du schiste ! Des pierres sur des pierres comme un puzzle 3D et ça monter, ça bâtit ! Le pique-nique est inclus on va griller tout un tas de choses sur le feu !

A la ferme de Malhaussette, le club nature propose aux enfants de 5 à 12 ans de continuer dans la série « cabanes » avec la construction d’une petite borie. Du schiste et encore du schiste ! Des pierres sur des pierres comme un puzzle 3D et ça monter, ça bâtit ! Le pique-nique est inclus on va griller tout un tas de choses sur le feu ! .

Ferme de Malhaussette

Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie +33 6 48 58 25 85

English :

At the Malhaussette farm, the nature club is offering children aged 5 to 12 the chance to continue the « huts » series with the construction of a small borie. Shale and more shale! Stones on stones, like a 3D jigsaw puzzle, and it all adds up! Picnic included: we’ll be grilling a whole bunch of stuff over the fire!

German :

Auf dem Bauernhof von Malhaussette bietet der Naturclub Kindern von 5 bis 12 Jahren die Möglichkeit, die Reihe « Hütten » mit dem Bau einer kleinen Borie fortzusetzen. Schiefer und noch mehr Schiefer! Steine auf Steine wie ein 3D-Puzzle und es steigt, es baut! Das Picknick ist inklusive: Wir werden alles Mögliche über dem Feuer grillen!

Italiano :

Alla fattoria di Malhaussette, il club naturalistico offre ai bambini dai 5 ai 12 anni la possibilità di continuare la serie delle « capanne » con la costruzione di una piccola boria. Scisto e ancora scisto! Pietre su pietre, come in un puzzle 3D, e i conti tornano! Il pic-nic è incluso: faremo grigliate di ogni genere sul fuoco!

Espanol :

En la granja de Malhaussette, el club de la naturaleza ofrece a los niños de 5 a 12 años la posibilidad de continuar la serie de « cabañas » con la construcción de una pequeña borie. ¡Pizarra y más pizarra! Piedras sobre piedras, como un puzzle en 3D, ¡y todo suma! El picnic está incluido: ¡asaremos todo tipo de cosas al fuego!

L’événement CLUB NATURE À MALHAUSSETTE Saint-Martin-de-Lansuscle a été mis à jour le 2025-05-07 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère