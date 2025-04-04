Club nature adulte Chouette, un hibou ! Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire
Club nature adulte Chouette, un hibou ! Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire mardi 7 avril 2026.
Club nature adulte Chouette, un hibou !
Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 18:00:00
fin : 2026-04-07 20:00:00
Date(s) :
2026-04-07
Partons de nuit à la rencontre des rapaces nocturnes résidant entre village et forêt.
Oreilles aux aguets, nous en apprendrons plus sur leurs chants et leurs mœurs étonnantes.
Cette animation est destinée à un public adulte. .
Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Club nature adulte Chouette, un hibou !
L’événement Club nature adulte Chouette, un hibou ! Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-13 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)