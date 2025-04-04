Club nature adulte Chouette, un hibou ! Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire

Club nature adulte Chouette, un hibou !

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 18:00:00

fin : 2026-04-07 20:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Partons de nuit à la rencontre des rapaces nocturnes résidant entre village et forêt.

Oreilles aux aguets, nous en apprendrons plus sur leurs chants et leurs mœurs étonnantes.

Cette animation est destinée à un public adulte. .

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr

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English : Club nature adulte Chouette, un hibou !

L’événement Club nature adulte Chouette, un hibou ! Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-13 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)