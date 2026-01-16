Club Nature Découverte du cycle des végétaux, création de boutures et découverte de la pépinière Sicaudières Bressuire

Club Nature Découverte du cycle des végétaux, création de boutures et découverte de la pépinière

Sicaudières Ferme des Sicaudières Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

2026-02-12

Club Nature, organisé par La Buissonnante, pour les enfants de 9 ans à 14 ans.

Viens découvrir la nature qui t’entoure, avec des ateliers variés.

Possibilité d’assister à un ou plusieurs ateliers. .

Sicaudières Ferme des Sicaudières Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 04 47 13 contact@labuissonnante.org

