Club Nature des Adultes Balade aux étangs nérac Altenach

Club Nature des Adultes Balade aux étangs nérac

13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Nérac, un espace naturel sensible reconnu pour sa biodiversité exceptionnelle, à 3 kilomètres du départ ! Inscription obligatoire avant le vendredi 14 novembre.

20 places. Pour les adultes. Adhésion obligatoire (première randonnée sans obligation d’adhésion).

Départ de la MNS en direction des étangs Nérac, un espace naturel sensible reconnu pour sa biodiversité exceptionnelle, à 3 kilomètres du départ ! Tout au long du chemin, nous observerons la faune et la flore, pour finir par une séance d’observation des oiseaux d’eau aux étangs, avant de revenir sur nos pas. Bref, une balade courte et facile 100% nature ! .

13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

English :

Nérac, a sensitive natural area renowned for its exceptional biodiversity, just 3 kilometers from the start! Registration required by Friday, November 14.

20 places. For adults. Membership required (first hike without obligation).

German :

Nérac, ein sensibler Naturraum, der für seine außergewöhnliche Biodiversität bekannt ist, ist nur 3 km vom Start entfernt! Anmeldung bis Freitag, den 14. November erforderlich.

20 Plätze. Nur für Erwachsene. Mitgliedschaft erforderlich (erste Wanderung ohne Mitgliedschaftspflicht).

Italiano :

Nérac, un’area naturale sensibile rinomata per la sua eccezionale biodiversità, a soli 3 chilometri dalla partenza! Iscrizione obbligatoria entro venerdì 14 novembre.

20 posti. Per gli adulti. Iscrizione obbligatoria (prima passeggiata senza obbligo di iscrizione).

Espanol :

Nérac, un espacio natural sensible reconocido por su excepcional biodiversidad, ¡a sólo 3 kilómetros de la salida! Inscripción obligatoria antes del viernes 14 de noviembre.

20 plazas. Para adultos. Inscripción obligatoria (primer paseo sin compromiso).

L’événement Club Nature des Adultes Balade aux étangs nérac Altenach a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme du Sundgau