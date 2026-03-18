Club Nature Fabrication de nids à hirondelles, quizz sonores sur les oiseaux La Buissonnante Bressuire
Club Nature Fabrication de nids à hirondelles, quizz sonores sur les oiseaux La Buissonnante Bressuire vendredi 10 avril 2026.
Club Nature Fabrication de nids à hirondelles, quizz sonores sur les oiseaux
La Buissonnante Ferme des Sicaudières Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 48 – 48 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Club Nature, organisé par La Buissonnante, pour les enfants de 9 ans à 14 ans.
Viens découvrir la nature qui t’entoure, avec des ateliers variés.
Possibilité d’assister à un ou plusieurs ateliers.
Inscription avant le 02/04/26. .
La Buissonnante Ferme des Sicaudières Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 04 47 13 contact@labuissonnante.org
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English : Club Nature Fabrication de nids à hirondelles, quizz sonores sur les oiseaux
L’événement Club Nature Fabrication de nids à hirondelles, quizz sonores sur les oiseaux Bressuire a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Bocage Bressuirais