Club Nature Famille et Adulte

place du village AULON Aulon Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Découvrez la nature et votre territoire

La Réserve Naturelle Régionale d’Aulon vous invite à rejoindre son Club Nature pour les familles et les adultes. Venez explorer les paysages, observer les animaux et les plantes, et passer des moments conviviaux en pleine nature, pour mieux connaître le territoire où vous vivez.

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place du village AULON Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 52 34 aulon@cen-occitanie.org

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English :

Discover nature and your territory

The Réserve Naturelle Régionale d?Aulon invites you to join its Nature Club for families and adults. Come and explore the landscapes, observe the animals and plants, and spend some convivial time in the heart of nature, to get to know the territory where you live.

L’événement Club Nature Famille et Adulte Aulon a été mis à jour le 2026-03-16 par Réserve Naturelle Régionale d’Aulon|CDT65